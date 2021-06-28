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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في السعودية
ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في السعودية

2021/06/28
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في السعودية برشلونة وريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الإسباني لـ كرة القدم اليوم الاثنين عن موعد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني لموسم 2021/2022 التي تتضمن مباراة برشلونة وريال مدريد بجانب موعد انطلاق منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بالموسم الجديد.

توقيت مباريات السوبر الإسباني في جدة

وسيلعب نادي أتلتيك بيلباو بطل آخر نسخة في السوبر الإسباني مع نادي أتلتيكو مدريد في المباراة الأولى للبطولة في مدينة جدة يوم 12 يناير بينما يقام كلاسيكو الأرض بين البارشا والريال يوم 13 يناير.

أما المباراة النهائية لـ بطولة السوبر الإسباني فسوف تُقام يوم 16 يناير.

السوبر الإسباني في السعودية
السوبر الإسباني – المصدر @gsaksa

وكان أتلتيك بيلباو تُوج بـ السوبر الإسباني في الموسم المنصرم على حساب برشلونة.

وكشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن أن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة سوف يستضيف مباريات السوبر الإسباني في يناير المقبل.

الدوري الإسباني ينطلق منتصف أغسطس

كما أكد اتحاد القدم الإسباني على أن الدوري الإسباني الممتاز سوف يبدأ يوم 15 أغسطس المقبل وينتهي في 22 مايو 2022.

وكانت مباريات السوبر الإسباني لُعبت في إقليم الأندلس الإسباني خلال موسم 2020/2021 بسبب عوائق السفر نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.


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