نادي التعاون يكشف التزاماته المالية

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي التعاون، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الالتزامات المالية حتى يوم 30 من إبريل الماضي.

التزامات نادي التعاون مالية:

ولفت نادي التعاون في بيانه إلى أن الذمم الدائنة (لاعبين) تبلغ 2 مليون و87 ألف و500 ريال، ذمم دائنة (أندية) مليون و700 ألف ريال، موضحًا أنه لا يوجد ذمم دائنة للموظفين.

وأشار إلى أن رواتب اللاعبين 4 ملايين و237 ألف و127 ريالًا، ورواتب الموظفين والمدربين 276 ألف و532 ريالًا، ولا يوجد أي مستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية.

وأوضح نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تم سداد 4 مليون و842 ألف و786 ريالًا، ويتبقى 3 ملايين و459 ألف و373 ريالًا، مشيرًا إلى أن آخر موعد للسداد 21/ 8/ 2021، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

سكري القصيم هذا الموسم:

ونجح سكري القصيم في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد سكري القصيم أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

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