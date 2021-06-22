هروب سائق قطار حلوان وبحث مستمر عنه

المواطن - متابعة

كثف الأمن المصري جهوده لكشف غموض هروب سائق قطار حلوان، بعد التصادم بسيارتي ميني باص تقل عمالًا تابعين لأحد المصانع، بمنطقة كفر العلو بحلوان الذي أسفر عن مصرع 4 عاملات وإصابة 6 آخرين.

16 عربة إسعاف:

وانتقلت 16 عربة إسعاف من هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، بعد تلقيها إشارة بوقوعه ونقلت المصابين وعددهم 6 إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي، وحلوان العام لتلقي العلاج.

قطار رخام:

وأوضحت التحريات أن القطار كان محملًا بالرخام، وأنه فوجئ بالحافلتين تعترضان خط سيره، وتعبران شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وليس به مزلقانات فاصطدم بهما؛ ما أدى لوفاة 4 عاملات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في بيان أن القطار فوجئ بالحافلتين تعترضان طريقه أثناء عبور السكة الحديد من مكان لا يوجد به مزلقان وغير مخصص للعبور؛ مما أدى لاحتكاكه بإحداهما، فيما صدم الثانية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة