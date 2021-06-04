هل يستحق غوميز لقب الأفضل آسيويًا بـ مايو؟

المواطن - مروة نبيل

يُنافس المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز على لقب أفضل لاعب في غرب آسيا خلال منافسات شهر مايو الماضي، بعد تألقه مع نادي الهلال.

غوميز يتألق في مايو

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى اللافت الذي قدمه النجم الفرنسي، ومساهمته في تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: “لعب بافيتيمبي غوميز دورًا حاسمًا في التتويج السابع عشر للهلال بلقب الدوري السعودي بعد أن زار شباك الخصوم 6 مرات خلال شهر مايو ليحقق لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفًا.. هل هو أفضل لاعب في غرب آسيا لشهر مايو 2021؟”.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 8 لاعبين في استفتاء الأفضل في غرب آسيا شهر مايو الماضي، الذي شهد إقامة العديد من المنافسات المحلية والقارية، وحسم البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم بطلًا لدوري المحترفين

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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