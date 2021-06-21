هولندا تكتسح مقدونيا في يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب هولندا ضد مقدونيا الشمالية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الطواحين بثلاثية دون رد.

هولندا ضد مقدونيا:

وبدأت مباراة هولندا ضد مقدونيا بشكل سريع، وتمكن تريكوفسكي من هز شباك الطواحين مبكرًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يتصدى القائم لتسديدة أخرى من اللاعب ذاته.

ونجح المنتخب الهولندي في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق ممفيس ديباي بعد تلقيه تمريرة مميزة من مالين عند الدقيقة 24، قبل أن يُمرر مالين كرة أخرى للاعب دومفريس، ولكنه سددها في جسد حارس منتخب مقدونيا.

فينالدوم يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تباطأ قائد منتخب مقدونيا، جوران بانديف في الاحتفاظ بالكرة، لتصل إلى ديباي ويمررها إلى جورجينو فينالدوم ليسدد الكرة بقوة، ويهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 51.

وواصل المنتخب الهولندي ضغطه بحثًا عن تعزيز تقدمه، وسط تألق من الحاري ديمتريفسكي الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة، قبل أن ينجح فينالدوم في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للطواحين عند الدقيقة 58.

واستمرت المحاولات من لاعبي الطواحين، وتألق لافت من ديمتريفسكي الذي أنقذ أكثر من فرصة خطيرة، لتنتهي مباراة منتخب هولندا ضد مقدونيا الشمالية، بتحقيق الفريق البرتقالي لفوز كبير بثلاثية دون رد.

ورفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بمنافسات “يورو 2020” بالعلامة الكاملة، فيما ودعت مقدونيا البطولة بدون أي نقطة في أول مشاركة لها بالبطولة.

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