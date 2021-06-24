وظيفة بـ 15 ألف دولار مقابل شرب الماء 8 أسابيع !

المواطن- متابعة

تبحث الشركة الأمريكية Hydrant، التي تصنّع مكملات الهيدرات لإضافتها إلى الماء، هذا الصيف عن وظيفة تحت اسم: رئيس تنفيذي مسؤول عن العطش، للعمل لمدة 8 أسابيع مقابل 15 ألف دولار أمريكي.

وتكمن مهمة الحاصل على هذه الوظيفة في التأكد من أن جمهورهم لن يشعر بالعطش أبدًا، ويبدأ الأمر بشيء بسيط مثل شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

متطلبات الوظيفة

وقال الشريك المؤسس لشركة Hydrant، جون شيروين، إن مهمة كبير مسؤولي العطش ستتمثل في إنشاء محتوى حول شرب الماء، ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يجعلها بمثابة وظيفة الأحلام حقًا، خاصةً وأن هذا الرئيس التنفيذي سيكون محاطًا بفريق مبدع ومجتهد ومتفانٍ.

وتبحث الشركة عن شخص مبدع للغاية يمكنه تطوير محتوى لمشاركة مدى الشعور بالرضا عن شرب الماء مع ضبط مستوى المهمة التي يجدها الكثيرون أمرًا شاقًا.

وسيكون مسؤولا عن إنشاء ما لا يقل عن 3 مقاطع فيديو أسبوعيا لنشرها على إنستغرام وتيك توك وشرب الكثير من الماء.

كيفية التقديم على الوظيفة

انشر مقطع فيديو على إنستغرام أو تيك توك.

يجب أن تكون مدة الفيديو الخاص بك 15 ثانية على الأقل وتظهر فيها مدى عطشك بشكل إبداعي، وتشرح خلاله السبب الذي يجعلك الشخص الأمثل للوظيفة.

ضع علامة drinkhydrant واستخدم هاشتاغ #HydrantCTO.

وفتحت الشركة باب الترشح للوظيفة في 23 مايو، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز الشهر المقبل، بحسب مجلة فوربس.

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