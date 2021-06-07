وليد الفراج: هل دوري بـ18 فريقًا مناسب الآن؟

المواطن - مروة نبيل

طرح الإعلامي وليد الفراج تساؤلًا بشأن إمكانية زيادة عدد فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وليد الفراج يتساءل بشأن إمكانية زيادة الفرق:

وقال وليد الفراج: “إن حلم زيادة عدد أندية دوري المحترفين هو قصة تتكرر كل عام.. وتأخذ حيزًا من كل فترة صيفية، فصدمه الهبوط وأحلام الصعود تكون ساخنة بعد أيام من انتهاء الموسم الرياضي”.

وتساءل وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ترى هل دوري بـ18 فريقًا مناسب الآن؟.. رأيكم؟”.

تفاعل كبير مع تساؤل الفراج:

وتفاعل المتابعون مع تغريدة الفراج، وقال أحمد: “أتمنى يكون الدوري من 30 فريقًا، ويتم تقسيمهم لمجموعتين كل مجموعة تضم 15 فريقًا، وأول اثنين من كل مجموعة يتأهلون ويلعبون ضد بعض الأول ضد الثاني من كل مجموعة والفائز منهم يلعب النهائي”.

وكتب فهد المحياوي: “الأندية يُصرف عليها الملايين وفي المقابل كل فريق يلعب في الدوري ٣٠ مباراة فقط!، رغم قليل ومتواضع مقارنة بالدوريات الأخرى.. زيادة عدد الأندية = زيادة عدد المباريات، زيادة عدد المباريات = زيادة عدد اللاعبين، زيادة عدد اللاعبين = زيادة فرص اكتشاف مواهب يمكن الاستفادة منها في المنتخب”.

وعلق عبدالله قائلًا: “لا غير مناسب أبدًا.. الروزنامة غير بس تخص الأندية في منتخب بيلعب بطولات وتصفيات وغيرها وإن شاء الله مدرب المنتخب يرفض الزيادة وهذا المتوقع إلا أن يتخذ القرار بدون استشارة كعادتنا برياضتنا فهذي كارثة”.

وأضاف “كرازيتش”: “مناسب جدًّا إذا تركنا المجاملات الخليجية والعربية، بطولاتك المحلية الدوري، كأس الملك، كأس السوبر، بطولات خارجية، دوري أبطال آسيا، زيادة الفرق راح تكشف لك لاعبين محليين يدعمون المنتخب وراح تقوي دوريك ويكون أكثر قوة وإثارة”.

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