وليد الفراج يكشف تفاصيل برنامجه الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج تفاصيل جديدة بشأن برنامجه ” أكشن مع وليد” الذي سيقدمه مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

ماذا قال وليد الفراج عن برنامجه الجديد ؟

وقال الفراج اليوم الخميس عبر حسابه في”تويتر” : “بإذن الله سوف نلتقيكم مطلع الموسم الكروي الجديد عبر منصة إم بي سي أكشن في برنامج أكشن مع وليد، أتمنى دعمكم ومتابعتكم لحساب البرنامج في تويتر، وعلى الخير نلتقي بإذن الله”.

الفراج يعود إلى MBC مجددًا

وكانت مجموعة MBC أعلنت في الأول من يونيو الجاري عن عودة الفراج إلى تقديم البرامج الرياضية عبر إحدى قنواتها مرة أخرى.

وكان الفراج قد ودع جماهير برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC، مؤكدًا أنه سينتقل لخوض تجربة جديدة سيتم الكشف عنها خلال أيام أو ساعات.

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