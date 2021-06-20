ويلز تخسر ضد إيطاليا وتتأهل لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة إيطاليا ضد ويلز ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز الأزوري بهدف دون رد، ليتأهلا سويًّا إلى دور الـ16.

إيطاليا ضد ويلز:

وبدأت مباراة إيطاليا ضد ويلز التي أُقيمت على ملعب “الأولمبيكو” بشكل هادئ، وجاءت أولى محاولات الأزوري عند الدقيقة 15 عندما انطلق إيمرسون بالكرة، وأطلق تسديدة قوية، إلا أنها وصلت سهلة لحارس المرمى ورد.

ومرر نجم الأزوري بيرنارديسكي الكرة إلى بيلوتي وأطلق تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار المرمى، وجاءت أولى محاولات المنتخب الويلزي الأول لكرة القدم عند الدقيقة 26، من ركلة ركنية قابلها جونتر برأسية فوق العارضة.

ونجح ماتيو بيسينا في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة مباشرة عند الدقيقة 39 من ركلة حرة نفذها ماركو فيراتي، وكاد أن يُضيف الهدف الثاني، ولكن مرت كرته بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة إيطاليا ضد ويلز بتقدم الأزوري بهدف نظيف.

محاولات مستمرة:

وكاد بيرنارديسكي أن يحرز الهدف الثاني بعد حصول المنتخب الإيطالي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى رامسي أمام مرمى دوناروما، ليحاول تمريرها إلى جيمس، إلا أن جورجينيو أنقذ الموقف ببراعة قبل أن تصل لجيمس.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب إيثان أمباديو بعد تدخل عنيف على بيرنارديسكي، ليُكمل المنتخب الويلزي المباراة بعشرة لاعبين ، ثم أهدر غاريث بيل فرصة التعادل، وكاد بيلوتي أن يهز الشباك بهدف ثان، ولكن الحارس تصدى لها، لتنتهي مباراة إيطاليا ضد ويلز بفوز الأزوري.

ورفع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليتأهل كمتصدر عن المجموعة الأولى في “يورو 2020” بعد تحقيقه العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند 4 نقاط في المركز الثاني ويصعد إلى دور الـ16 رسميًّا.

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