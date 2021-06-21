100 مليون إسترليني تُقرب هاري كين من السيتي

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي تمسكها بالحصول على خدمات مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا الأول، هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كين يرغب في الرحيل

وسبق أن أعرب هاري كين صاحب الـ27 عامًا، رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى من أجل الفوز بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية، أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير ترغب في الحصول على 150 مليون إسترليني من أجل الموافقة على رحيل هداف الفريق والدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الصيف.

مانشستر سيتي متمسك بضم هاري كين

وكشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عن كواليس جديدة تتعلق بالمفاوضات بين مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث أكد أن إدارة السيتيزنز قدمت عرضًا رسميًا للسبيرز من أجل الحصول على خدمات هاري كين.

ولفت رومانو إلى أن العرض يشمل 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لتضمين بعض اللاعبين في الصفقة، موضحًا أن مسؤولي توتنهام ليس لديهم نية لقبول العرض، ويحاول رئيس النادي إقناعه بالبقاء.

وشدد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن هاري كين يُركز حاليًا على المشاركة مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” وبعد ذلك سيحسم كل شيء.

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