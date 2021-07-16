أنشيلوتي يستهدف ضم محمد صلاح

المواطن - مروة نبيل

طلب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوني التعاقد مع نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنشيلوتي يطلب ضم محمد صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح صاحب الـ29 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف 2023، وسبق أن ربط النجم المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الدوري الإسباني الممتاز.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن أنشيلوتي يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد، في حالة عدم نجاح المرينغي في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي.

ولفتت إلى أنه رغم الأزمات المالية بسبب وباء كورونا، إلا أن ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن هناك شرخًا في علاقة محمد صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، الأمر الذي قد يدفع ليفربول صوب بيع اللاعب المصري والاستفادة من أموال الصفقة.

وذكرت “ذا صن”، أن أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية.

صلاح يتألق مع ليفربول

وتألق محمد صلاح بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا في الموسم المنصرم، ليساهم في تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وحصل صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وساهم في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالعديد من البطولات، وهي؛ البريميرليج، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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