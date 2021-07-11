إنجلترا تتقدم على إيطاليا بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بتقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف دون رد.

إيطاليا ضد إنجلترا:

وبدأت مباراة إيطاليا ضد إنجلترا المقامة على ملعب ويمبلي بشكل سريع، ونجح منتخب الأسود الثلاثة في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق لوك شو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث انتفض منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بحثًا عن التعادل، وأطلق إنسيني تسديدة قوية من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها مرت أعلى المرمى.

واستمرت محاولات منتخب إيطاليا الهجومية، إلا أن دفاع الأسود الثلاثة ظهر متماسكًا أمام الهجمات، وكاد كييزا أن يحرز التعادل بتسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا بهدف نظيف.

المنتخبان في يورو 2020:

وكان مشوار إيطاليا إلى نهائي يورو 2020 صعبًا للغاية، حيث تألق تصدر مجموعته وتأهل بالعلامة الكاملة، قبل أن يُطيح بكل من النمسا، بلجيكا وإسبانيا، وظهر منتخب إنجلترا بشكل مميز؛ وتجاوز منتخبات ألمانيا، أوكرانيا والدنمارك في المراحل الإقصائية.

ويطمح منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، فيما يبحث الأسود الثلاثة عن اللقب الأول في اليورو.

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