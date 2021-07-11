استقالة سلطان بن سعيد من إدارة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن استقالة سلطان بن سعيد من عضوية مجلس الإدارة رسميًّا، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

سلطان بن سعيد يتقدم باستقالته:

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل قدم الشكر الجزيل للدكتور سلطان بن سعيد، بعد قبول استقالته التي تقدم بها لظروفه العملية.

وثمن مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل كافة الجهود التي بذلها سلطان بن سعيد طوال فترة عمله في النادي منذ عام 2018، متمنيًا له التوفيق في حياته الشخصية والعملية.

الهلال يستعد في النمسا:

على الجانب الآخر، يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى النمسا، يوم غد الاثنين، لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث يخوض معسكرًا هناك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون وديًّا اليوم في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم المقبل، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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