الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

المواطن - مروة نبيل

اختتم الأخضر تحت 20 عامًا، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهته المقبلة ضد الجزائر ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

الأخضر جاهز لمواجهة الجزائر:

وأجرى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف لإستاد القاهرة الدولي، طبّقوا خلالها مرانًا على التنظيم الدفاعي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الجزائري، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، على إستاد الدفاع الجوي.

المنتخب السعودي في كأس العرب:

ويُقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

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