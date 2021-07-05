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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر
ضمن منافسات نهائي كأس العرب

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

2021/07/05
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر جانب من المران - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

اختتم الأخضر تحت 20 عامًا، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهته المقبلة ضد الجزائر ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

الأخضر جاهز لمواجهة الجزائر:

وأجرى لاعبو الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف لإستاد القاهرة الدولي، طبّقوا خلالها مرانًا على التنظيم الدفاعي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

المنتخب السعودي تحت 20 عاما
جانب من الحصة التدريبية – المصدر @SaudiNT

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الجزائري، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، على إستاد الدفاع الجوي.

الأخضر تحت 20 عاما
جانب من المران – المصدر saff

المنتخب السعودي في كأس العرب:

ويُقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.


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