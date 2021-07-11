الأهلي يتجاوز المقاصة برباعية في الدوري المصري

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، التي أُقيمت على ملعب الجيش في السويس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

الأهلي ضد المقاصة:

وبدأت مباراة الأهلي ضد المقاصة بشكل سريع، وكاد باسم مرسي أن يهز شباك المارد الأحمر مبكرًا، إلا أن حارس المرمى محمد الشناوي تألق وأبعد الكرة، ليواصل الضغط وسط دفاع قوي من كتيبة بيتسو موسيماني.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر عند الدقيقة 12 بعد سقوط محمد شريف إثر التحامه مع المدافع أحمد صبيحة، قبل أن يتم إلغاؤها عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل على المهاجم قبل وصول الكرة إليه.

ونجح محمد شريف في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وتألق حارس المرمى محمود حمدي وأنقذ انفرادًا من محمد مجدي أفشة، ليواصل المارد الأحمر سيطرته على اللعب، وأهدر جونيور أجاي فرصة مرت بجوار القائم.

وأبعد محمود حمدي رأسية خطيرة من محمد شريف، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد النادي الأهلي عند الدقيقة 34، سددها أحمد عبدالعزيز مودي بنجاح، إلا أن شريف نجح في التعادل بعد 5 دقائق فقط من كرة رأسية.

المارد الأحمر ينتفض بثلاثية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المارد الأحمر بقوة، حيث انفرد محمد شريف ومرر عرضية لزميله أجاي، إلا أن صبيحة أبعد الكرة، قبل أن يحرز شريف الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 50، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتمكن محمد شريف من تعزيز تقدم النادي الأهلي بهدف ثان عند الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة مميزة من حسين الشحات، ليهز الشباك بكرة رأسية رائعة، وكاد علي معلول أن يحرز الهدف الثالث، ولكن مرت تسديدته فوق العارضة.

وأحرز المارد الأحمر الهدف الثالث عند الدقيقة 75، بعدما انفرد محمد شريف بالمرمى، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع محمد دسوقي، وهزت شباك فريقه، ونجح أفشة في إحراز الهدف الرابعة عند الدقيقة 94 بتسديدة رائعة، لتنتهي مباراة الأهلي ضد المقاصة بفوز كتيبة موسيماني بنتيجة 4/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 51 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 23 مباراة، فيما يتصدر الزمالك الترتيب بـ61 نقطة من 27 لقاء، وتجمد رصيد المقاصة عند 37 نقطة في المركز الثامن.

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