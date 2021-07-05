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الأهلي يواصل استعداداته والسومة يتدرب انفراديًّا
كثف هاسي الجمل التكتيكية

الأهلي يواصل استعداداته والسومة يتدرب انفراديًّا

2021/07/05
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يواصل استعداداته والسومة يتدرب انفراديًّا جانب من المران - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الألباني بيسنيك هاسي، أداء تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يُكثف تدريباته التكتيكية:

وعمد المدير الفني هاسي لتنفيذ عدد من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية، وأدى اللاعبون مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تنفيذ عدد من التدريبات باستخدام الكرة.

الأهلي
جانب من المران – المصدر @ALAHLI_FC

وحرص هاسي على تكثيف الجرعات التكتيكية في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، حيث أجرى مناورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

على الجانب الآخر، فضل هاسي منح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة مزيدًا من التدريبات الانفرادية خلال الحصة التدريبية اليوم، لزيادة جرعاته اللياقية قبل المشاركة في المران الجماعي.

عمر السومة
السومة – المصدر @ALAHLI_FC

معسكر تونس يُجهز الراقي:

وسبق أن أعلن الراقي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر خارجي في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 11 يوليو، وسيلعب خلاله 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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