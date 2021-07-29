الحيزان: اليوم بداية فترة التير فيها رياح وهبات لاهبات بمنزلة الذراع

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس، نزيه الحيزان، أن اليوم هو بداية فترة التير وبداية نوء المرزمـ مشيرًا أن هذه الفترة تشهد رياحًا نشطة وهبات لاهبات.

بداية فترة التير

وقال الحيزان: بعد أن ودعنا الباحورة بالجوزاء نستقبل بالمرزم فترة التير اليوم الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١م وهي بداية نوء المرزم، وفيها منزلة واحدة هي الذراع بها رياح وهباتٍ لاهبات مع شدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة وتواجد السحب في نطاق واسع.

بداية المواسم المتبقية

وفي سياق متصل كشف الحيزان عن بداية المواسم المتبقية في العام الجاري 2021م وبقية عام 1443 هـ حيث جاءت كما يلي:

نجم سهيل

الوسم: مدته 52 يومًا وفيه أربع منازل بالتتابع هي: العواء – السماك- الغفر – الزبانا وفيه يبرد الليل ويميل النهار للاعتدال حيث يبدأ موسم الوسم في يوم السبت 16 أکتوبر 2021.

المربعانية: تبدأ فترة المربعانية في يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 ومدتها 39 يومًا وفيها ثلاثة منازل هي بالتتابع هي الإكليل- القلب – الشولة.

الشبط تبدأ فترة الشبط في يوم السبت 13 يناير 2022 ومدتها 29 يومًا وفيها منزلتان هما: النعايم والبلدة.

فصل الربيع يبدأ فصل الربيع في يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 ومدته 91 يومًا وفيه سبع منازل هي؛ سعد السعود – سعد الأخبية – المقدم – المؤخر – الرشا – الشرطين – البطين.

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