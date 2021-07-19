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الريال يُعير إبراهيم دياز لميلان حتى 2023
بعد خروجه من حسابات أنشيلوتي

الريال يُعير إبراهيم دياز لميلان حتى 2023

2021/07/19
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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الريال يُعير إبراهيم دياز لميلان حتى 2023 دياز
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن رحيل لاعبه الشاب إبراهيم دياز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي.

إبراهيم دياز إلى ميلان:

وقال المرينغي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “اتفق ريال مدريد وميلان على إعارة اللاعب إبراهيم دياز خلال الموسمين المقبلين، على أن تنتهي يوم 30 يونيو 2023″.

إبراهيم دياز
دياز

وخرج إبراهيم دياز من حسابات المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ما دفع إدارة المرينغي لإعارته مرة أخرى؛ حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

وكان دياز صاحب الـ21 عامًا، قد لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، وخاض 39 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ميلان ضد تورينو
دياز – المصدر @acmilan

ميلان يعود إلى دوري أبطال أوروبا:

وساهم دياز في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي إلى المشاركة بمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى منافسات الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الرياضي الماضي في المركز الثاني، ويطمح لمواصلة التألق خلال الموسم الجديد.


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