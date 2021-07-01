الزراعة تطلق حملة جربها في موسمها : الخير والنماء يملأ ربوع الوطن

المواطن - الرياض

تفاعل المغردون والعديد من الجهات الحكومية والخاصة عبر وسم وزارة البيئة والمياه والزراعة “جربها في موسمها”، حيث أثنوا على جهود الوزارة في النهوض بالقطاع الزراعي في المملكة والتطوير المستمر الذي تشهده الوزارة.

كل شيء له وقت وينتهي.. إلا موسمنا.. طووول السنة! 😎 🗓#جربها_في_موسمها pic.twitter.com/EPAY9ZZCZ3 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) June 30, 2021

تطور القطاع الزراعي :

وقال عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابه في “تويتر”: إن القطاع الزراعي يحظى بدعم كبير من القيادة، حيث شهد تطورًا في مجال الإنتاج كمًّا ونوعًا، وتنوعًا في خيرات هذا الوطن من محاصيل الخضار والفاكهة حتى وصلنا إلى تحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل.

جربها في موسمها :

وأضاف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: وتعزيزًا لتسويق الفواكه المحلية، أطلقنا حملة “هذا موسمها”.

الاتصال المؤسسي :

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الاتصال المرؤسسي قد أطلقت في فترة سابقة العديد من الحملات التفاعلية المتميزة في خطوات مستحدثة في مجال الإعلام والاتصال والتي حظيت بتفاعل الكثير من المواطنين والجهات الحكومية والأفراد على مستوى المملكة، فضلاً عن أنها أفكار جديدة تواكب البيئة الاتصالية للإعلام الرقمي.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة