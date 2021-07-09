الشباب يمدد عقد جوانكا ويُعيره للعين رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تمديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

تمديد عقد جوانكا

وأشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة خالد البلطان وافقت على إعارة جوانكا إلى العين لمدة موسم واحد، وذلك بعد تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية أن المهاجم الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن الشباب، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي وسط تمسك من البلطان باستمراره، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام المهاجم الأرجنتيني

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 بعقد يمتد حتى منافسات عام 2022، وظهر بشكل مميز مع الليوث ليكون من أبرز المهاجمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وساهم النجم الأرجنتيني في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث أنهاه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيشارك في دوري أبطال آسيا 2022.

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