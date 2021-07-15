النصر يواصل تدريباته بمشاركة وليد عبدالله

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، في معسكره الخارجي المقام في بلغاريا.

النصر يواصل الاستعداد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبات صباحية تركزت على الجوانب اللياقية المتنوعة، تلاها تمارين منوعة باستخدام الكرة وتدريبات مكثفة لحراس المرمى.

وبدأت الحصة التدريبية المسائية بالجري بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى تدريبات لياقية مختلفة، تبعها تقسيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى 3 مجموعات، حيث أجرى مينيز مناورة في مساحات محددة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المسائي مشاركة حارس المرمى وليد عبدالله، حيث وصل إلى مقر إقامة البعثة في بلغاريا اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يستعد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره في بلغاريا لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح إدارة العالمي في تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة