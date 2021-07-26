باولينيو يقترب من الشباب لـ4 مواسم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، في طريقها لحسم صفقة نجم بوافيستا البرتغالي، البرازيلي باولينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يقترب من حسم صفقة باولينيو:

وأكد موقع uol البرازيلي، مساء اليوم الاثنين، أن نادي الشباب سيتعاقد مع باولينيو صاحب الـ24 عامًا لمدة 4 مواسم، خاصة أنه ودع بالفعل زملاءه بعد الفوز على ماريتيمو بهدف دون رد ضمن منافسات كأس الرابطة، أمس الأحد.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة maisfutebol البرتغالية، إلى أن الإدارة الشبابية أتمت اتفاقها مع باولينيو، موضحة أن اللاعب البرازيلي سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة عقدًا مع الليوث لمدة 4 مواسم.

وتلقى بولينيو عرضًا من إنترناسيونال البرازيلي، إلا أنه فضل الانتقال إلى الشباب، وهو الأمر الذي وافق عليه بوافيستا خاصة أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2022، وكان يجب بيعه خلال الميركاتو الحالي بدلًا من رحيله مجانًا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

استعدادات الليوث للموسم الجديد:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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