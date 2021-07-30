بماذا طالب جمال عارف وزارة الرياضة ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي جمال عارف طلبًا لـ وزارة الرياضة، وذلك حول نتائج المشاركات السعودية في أولمبياد طوكيو 2020.

رسالة إلى وزارة الرياضة:

وغرد عارف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لابد أن نعترف أن مشاركة منتخباتنا في الأولمبياد تجاوزت المشاركة من أجل المشاركة، هذا الدعم الكبير والاهتمام الواضح من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لم تظهر نتائجه!، أتمنى أن يكون هناك اجتماع مع الاتحادات الرياضية وإيجاد حلول سريعة وفعالة لتقديم رياضتنا بما يليق”.

الأخضر ودع الأولمبياد بعد 3 هزائم:

وكان المنتخب السعودي الأولمبي ودع أولمبياد طوكيو من الدور الأول، وذلك بعد الخسارة في 3 مباريات من منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

ولم يتمكن الأخضر الأولمبي من تحقيق أي فوز في المباريات في منافسات كرة القدم التي خاضها في 3 دورات أولمبية مختلفة، وهي لوس أنجلوس 1984 و أتالانتا 1996 وطوكيو 2020.

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