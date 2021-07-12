بونوتشي يستفز الإنجليز بعد مباراة إنجلترا وإيطاليا

المواطن - محمد سمعه

استفز المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي الجمهور الإنجليزي، وذلك بعد نهاية مباراة إنجلترا وإيطاليا بتتويج بلاده الأتزوري بلقب كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ للمرة الثانية في تاريخ إيطاليا.

بونوتشي يرد بطريقته بعد مباراة إنجلترا وإيطاليا

وظهر بونوتشي في مقطع فيديو متداول عقب المباراة ضد إنجلترا وهو يُردد عبارة It’s Coming To Rome باللغة الإنجليزية وتعني أن الكأس ذهب إلى عاصمة إيطاليا روما، ردًا على الإنجليز الذين قالوا بأن كأس أوروبا ستكون من نصيبهم بعد أن رددوا عبارة It’s Coming Home أي أن الكأس ستعود إلى إنجلترا مهد كرة القدم الحديثة حول العالم.

بونوتشي أنقذ إيطاليا

وكان بونوتشي تألق بشكل كبير وأحرز هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في شباك المنتخب الإنجليزي بالدقيقة السابعة والستين من عمر الشوط الثاني من الوقت الأصلي.

وسجل للمنتخب الإيطالي في ركلات الترجيح كل من دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشي وفريدريكو بيرنارديسكي بينما سجل كل من هاري كين وهاري ماجواير للمنتخب الإنجليزي للمنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن مباراة إنجلترا وإيطاليا، كانت شهدت حضور الأمير ويليام من القصر الملكي البريطاني بالإضافة لحضور النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والممثل الأمريكي الشهير توم كروز.

وبعد نهاية مباراة إنجلترا وإيطاليا، نجح المنتخب الإيطالي في التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بها للمرة الأولى في عام 1968، أما المنتخب الإنجليزي فلم يسبق له التتويج بلقب اليورو.

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