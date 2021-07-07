تأجيل معسكر التعاون الخارجي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن تأجيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

التعاون يعلن تأجيل معسكره

وأشار التعاون في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة قررت تأجيل المعسكر الخارجي للفريق الأول، بسبب إجراءات قيود السفر المفروضة في هولندا، نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

وتقوم إدارة سكري القصيم حاليًا بدراسة الأمر، من أجل اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن مقر إقامة المعسكر التحضيري للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ودشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تحضيراته الميدانية بقيادة مدربه نيستور إل مايسترو في الأول من يوليو الجاري، وكان من المقرر المغادرة إلى هولندا يوم 10 من الشهر ذاته، في معسكر لمدة 20 يومًا.

سكري القصيم الموسم المنصرم

وتمكن سكري القصيم من إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق رقم استثنائي في تاريخ مشاركاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد التعاون أن يتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، إلا أنه خسر في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، ليحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي البطولة لأول مرة.

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