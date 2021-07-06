تشكيل مباراة إيطاليا وإسبانيا المتوقع

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مباراة إيطاليا وإسبانيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة إيطاليا وإسبانيا على ملعب “ويمبلي” في إنجلترا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة “يورو 2020″، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتأهل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تمكن المنتخب الإسباني من خطف بطاقة التأهل، بعد تجاوز عقب سويسرا بركلات الترجيح.

وتشهد مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم مواجهة قوية ومن نوع خاص، بين مهاجم الماتادور، ألفارو موراتا، وثنائي خط دفاع الأزوري جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، حيث يتزامل الثلاثي في صفوف فريق يوفنتوس.

ومن المقرر أن يدفع مدرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني، باللاعب إيمرسون بالميري في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ليوناردو سبينازولا بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس ضد بلجيكا، وخضوعه لعملية جراحية.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وكشفت موقع “هو سكورد” العالمي، عن التشكيل الأقرب لمباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم، حيث يتوقع أن يبدأ المدربان بالقوة الضاربة منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك المنافس.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم المتوقع كالتالي؛ دوناروما، إيمرسون بالميري، دي لورينزو، جورجيو كيلليني، ليوناردو بونوتشي، نيكولو باريلا، ماركو فيراتي، جورجينيو، لورينزو إنسيني، تشيرو إيموبيلي وفيدريكو كييزا.

ويتوقع أن يبدأ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ أوناي سيمون، جوردي ألبا، إيميريك لابورت، توريس، سيزار أزبيليكويتا، بيدري، سيرجيو بوسكيتس، كوكي، فيران توريس، ألفارو موراتا وأولمو.

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