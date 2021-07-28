تطور جديد يُعجل برحيل جيوفنكو عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قريبًا من توديع نادي الهلال، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

أوليمبياكوس فتح خط المفاوضات مع جيوفنكو:

وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولو تشييرا عبر حسابه في “تويتر” أن نادي أولمبياكوس اليوناني مهتم بالتعاقد مع الإيطالي سيباستيان من صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن أولمبياكوس فتح خط المفاوضات مع لاعب الهلال للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي.

أوليمبياكوس سينافس باوك:

يذكر أن أوليمبياكوس سيدخل في منافسة شرسة مع مواطنه نادي باوك بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو للتعاقد مع النجم الإيطالي صاحب الـ34 عامًا في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويُعد جيوفنكو واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويتم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، على الرغم من تغيير الجهاز الفني للأزرق أكثر من مرة.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن سيباستيان يرغب في العودة إلى إيطاليا، وأن الهلال يريد الاستغناء عنه، في حين أشارت تقارير إلى أن اللاعب ووكيل أعماله عرضا على إدارة الزعيم التمديد لمدة موسم إضافي، وهو الأمر الذي لقي ترحابًا من الأزرق.

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