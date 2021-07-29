جمعية خيرات توزع 864 كلغم من لحوم أضاحي العيد على 208 أسر

المواطن - الرياض

قامت جمعية خيرات لحفظ النعمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتوزيع ما يقارب 42 أضحية (864 كلغم من اللحم) وذلك ضمن مشروع أضاحي العيد على الأسر المسجلة لدى الجمعية حيث استفاد عدد 208 أسر من لحوم الأضاحي الموزعة.

جهود جمعية خيرات

وكانت الجمعية خلال أيام العيد قد أنهت توزيع كسوة العيد إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية حيث تم توزيع عدد 2340 قطعة مقدمة من مركز السدحان ومشروع كسوة على عدد 400 أسرة في 7 أحياء داخل مدينة الرياض وشارك في فرز وترتيب الكسوة عدد من متطوعات فريق خيرات التطوعي نشكر جميع من ساهم وشارك في ذلك وأن يجزيهم الله خير الجزاء ويكلل أعمال جمعية خيرات لحفظ النعمة بالنجاح.

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