خطوة تفصل الأهلي عن الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي اقتربت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًا، لتستطيع تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يقترب من الحصول على الكفاءة المالية

وطمأن نائب مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، عطية البلادي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، جماهير الراقي بشأن شهادة الكفاءة المالية، مؤكدًا اقتراب الإدارة من حل هذه الأزمة.

وقال: “صرفت إدارة الأهلي الرواتب المتأخرة والمكافآت في الألعاب المختلفة وكذا كرة القدم واقتربت من استيفاء متطلبات الكفاءة المالية ويتبقى مكافآت بطولة الدوري لبراعم تحت 15 سنة سيتم صرفها خلال الأيام القادمة بإذن الله.. كل الشكر والتقدير للإدارة التي تعمل على تجاوز كل العقبات”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت مؤخرًا عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الراقي في المركز الثالث، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ124 مليون ريال.

الراقي يبدأ الاستعداد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سافر إلى تونس لخوض معسكر هناك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي في تونس، وحددت الإدارة من قبل مواجهة واحدة فقط أمام النجم الساحلي.

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