دورتموند يرفض عرض تشيلسي لضم هالاند

المواطن - مروة نبيل

رفضت إدارة نادي بوروسيا دورتموند العرض المبدئي الذي تقدم به تشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

دورتموند يرفض عرض تشيلسي

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن تشيلسي عرض على بوروسيا دورتموند ضم تامي أبراهام أو كالوم هودسون أودوي، كجزء من صفقة هالاند، إلا أن النادي الألماني يتمسك بمهاجمه بشدة.

وترغب إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المعاناة التهديفية التي واجهوها في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

هالاند ماكينة أهداف

وافتقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة المدير الفني توماس توخيل الفاعلية الهجومية، حيث تصدر قائمة هدافي البلوز كل من تيمو فيرنر وأبراهام، في الموسم الرياضي الماضي برصيد 12 هدفًا فقط.

على الجانب الآخر، خاض هالاند صاحب الـ20 عامًا 41 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، في جميع المسابقات خلال منافسات الموسم الأخير، ونجح في تسجيل 41 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

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