رسالة ممفيس ديباي الأولى لجماهير برشلونة

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الهولندي ممفيس ديباي نجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني الجديد، أول رسالة لجماهير النادي الكتالوني وذلك بعد وصوله لمقر تدريبات الفريق اليوم الاثنين في إقليم كتالونيا الإسباني.

ممفيس ديباي يوجه رسالته بعد الوصول

ومن خلال مقطع فيديو قصير قال ديباي لـ عشاق برشلونة: ” أهلًا بكم أنا ممفيس، ومتحمس للغاية لمهمتي الجديدة مع النادي الكتالوني، أتمنى رؤيتكم جميعًا في أرض الملعب قريبًا”.

وكان ديباي شارك مع منتخب هولندا في بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ حيث قدم مستويات جيدة ولكن بالرغم من هذا، ودع منتخب هولندا البطولة من دور ثمن النهائي.

وضع كارثي في برشلونة

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي برشلونة يعيش وضعًا كارثيًا؛ وذلك بعد ضم ديباي في يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أكد على وجود ديون قيمتها مليار دولار أمريكي مضيفًا أن الأوضاع المالية بالنادي أسوأ مما كان يتخيل.

وأكد لابورتا على أن التلاعب المالي في النادي منتشر بشكل كبير مضيفًا أن بعض الموظفين والإداريين في النادي كانوا يأخذون رواتب لا يستحقونها، مما أدى لوجود فجوة بين الرواتب وصلت إلى 650 مليون يورو.

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