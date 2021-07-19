سبب تفضيل أشرف حكيمي لعرض سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أثار تفضيل المغربي الدولي أشرف حكيمي لعرض باريس سان جيرمان الفرنسي بدلًا من تشيلسي الإنجليزي، استغراب البعض خاصة أن البلوز يُقدم مستوى مميزًا مؤخرًا.

سبب انتقال أشرف حكيمي إلى باريس

وكان باريس سان جيرمان قد تفوق على تشيلسي في سباق التعاقد مع أشرف حكيمي قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما عرضه النيراتزوري للبيع لمعاناته من أزمة مالية.

وأشارت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، إلى أن حكيمي اختار الانتقال إلى باريس سان جيرمان بسبب الراتب الضخم الذي سيتقاضاه مع النادي الفرنسي، والذي يزيد عن نظيره في تشيلسي.

وأضافت: “أشرف حكيمي وضع المال في المقام الأول للمفاضلة بين الناديين دون النظر للجوانب الفنية، وهو ما دفعه لقبول عرض سان جيرمان، حيث سيتقاضى راتبًا يصل إلى 9 ملايين يورو في الموسم، بينما كان سيتقاضى 7 ملايين فقط في تشيلسي”.

كورونا يبعد حكيمي

على الجانب الآخر، تأكد إصابة المغربي الدولي حكيمي بفيروس كورونا، ويخضع حاليًا للعزل الصحي، الأمر الذي يربك برنامج تجهيزه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

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