سبب كثرة التبول بعد تناول البطيخ

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري المسالك البولية الدكتور أيمن صالح لـ” المواطن“، أن كثيرًا من الأفراد يعانون برغبة التبول بشكل متكرر بعد تناول البطيخ، مبينًا أن سبب ذلك يعود إلى ضعف المثانة، التي تعتبر أحد مكونات الجهاز البولي الأساسية، وهي عبارة عن كيس غشائي عضلي يتجمع فيه البول قبل طرحه إلى خارج الجسم، ويمكن للمثانة الطبيعية تخزين أكثر من 500 ملليتر من البول.

وعندما تمتلئ المثانة يتنبه الإنسان إلى ضرورة إخراج البول فتنفتح المصرة البولية، وهي عضلة على شكل حلقة تسمح للبول بالمرور من المثانة إلى المجرى الخارجي – الإحليل لطرد البول إلى الخارج ضمن عملية تعرف بالتبول.

تناول البطيخ يزود الجسم بالماء:

وأشار إلى أن البطيخ يحتوي على ما نسبته 92 ٪؜ من الماء، لذا فإنه يزود الجسم بكمية عالية وجيدة من الماء، مما يزيد الرغبة في التخلص من الماء الذي يتجمع على هيئة البول في المثانة، كما يعتبر البطيخ من مدرات البول، وله فوائد صحية عديدة، ويحتوي على فيتامين إيه وسي، ومضادات للأكسدة وأحماض أمينية، كما أن بدور البطيخ تحتوي على المغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية وفيتامين بي.

البطيخ يطرد سموم الجسم:

وأشار إلى أن هناك فوائد قوية من تناول البطيخ؛ إذ يساعد في طرد السموم من الجسم، كما أن المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في البطيخ يساعد على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم، كما يحفز البطيخ عملية التعرق لتلطيف حرارة الجسم وإحداث التوازن بسبب محتواه العالي على الماء، وأيضًا يساعد فيتامين سي في البطيخ على تعزيز المناعة وتقوية الجسم.

مواجهة حرارة الصيف:

ونصح الدكتور صالح أفراد المجتمع بأهمية تناول البطيخ أو عصيره وخصوصًا في ظل ظروف ارتفاع الحرارة في الصيف، فذلك يساعد في تقليل حرارة الجسم، كما يفيد مركب الليكوبين في حماية البشرة من الإصابة بحروق الشمس، كما يحافظ عصير البطيخ على درجة الحموضة في الجسم ويتناقص الرقم الهيدروجيني للجسم مع زيادة درجة الحرارة، وعندما ينخفض الرقم الهيدروجيني يصبح الجسم حامضيًا، مما يؤدي إلى حالات مرضية من بينها ضعف الكبد وفشل القلب ونقص السكر في الدم، وثبت أن تناول عصير البطيخ يسهم بفاعلية في الحفاظ على درجة حموضة الجسم بطريقة طبيعية ويمنع الالتهابات.

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