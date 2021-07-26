سبب يدعو الاتحاد للتخلص من غاري رودريغيز

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي بنادي الاتحاد إلى غربلة الفريق الأول وضم الصفقات التي تفيد الفريق مع تحديد الراحلين، خاصة أن غاري رودريغيز رُشح للرحيل مؤخرًا.

كاريلي غير مقتنع بـ غاري رودريغيز

وأصبح رودريغيز صاحب الـ 30 عامًا، قريب من الرحيل عن صفوف الاتحاد وسط عدم وجود اقتناع من المدرب البرازيلي كاريلي بقدراته.

ويأتي السبب الأبرز وراء رغبة الاتحاد في التخلص من رودريغيز كثرة إصاباته بالإضافة إلى أن عودته للفريق بالموسم الماضي لم تفيد ولم يترك التأثير الإيجابي، حيث فضّل كاريلي الاعتماد على عبدالعزيز البيشي بدلًا منه.

عدم استقرار لـ رودريغيز في صفوف الاتحاد

جدير بالذكر أن غاري رودريغيز انضم للعميد في 2019 قادمًا من غلطة سراي التركي، ولعب في موسم 2019/2020 في صفوف فريق فنربخشة التركي على سبيل الإعارة من الاتحاد.

يذكر أن نادي الاتحاد كان وافق مؤخرًا على رحيل الحارس فواز القرني لنادي الشباب، حيث انضم لصفوف الليث لمدة 3 سنوات.

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