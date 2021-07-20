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شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل
عبر شاهد VIP في عرض أول وحصري بمناسبة عيد الأضحى

شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل

2021/07/20
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيمشاهير
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شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل
المواطن - الرياض

بعد 30 عاماً من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عاماً من الغياب عن الأضواء، تعود النجمة شريهان من خلال مسرحية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج “العدل جروب”، والتي تقدم في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة “شاهد VIP”، في 20 يوليو.

كوكو شانيل: 

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية “كوكو شانيل”، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل - المواطن

شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل - المواطن شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل - المواطن

شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل - المواطن شريهان تعود إلى المسرح بعد 30 عامًا بـ كوكو شانيل - المواطن


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