عدد انتصارات الشباب في تاريخ دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أملًا في التتويج باللقب.

الشباب في دوري المحترفين:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدد انتصارات الشباب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن موسم تحقيقه اللقب، هو أكثر موسم انتصر فيه الليث بـ19 مرة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 10 مرات موسم 2008/ 2009، و11 مرة في الموسم التالي، ثم 13 انتصارًا موسم 2010/ 2011، وتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012، محققًا 19 فوزًا.

وحقق الليوث 17 انتصارًا موسم 2012/ 2013، واكتفى بـ9 انتصارات الموسم التالي، وفاز 11 مرة موسمي 2014/ 2015 و2015/ 2016، و8 انتصارات موسمي 2016/ 2017 و2017/ 2018.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تحقيق الفوز 15 مرة موسم 2018/ 2019، و12 فوزًا الموسم التالي، وفاز في 17 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

استعدادات الليوث للموسم الجديد:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، على أن يُكمل الاستعداد في الرياض قبل بدء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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