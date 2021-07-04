عمومية ترميم تعقد اجتماعها الرابع وتعتمد عددًا من القرارات

المواطن - الرياض

تعقد الجمعية العمومية العادية لجمعية ترميم الخيرية بالشرقية اجتماعها الرابع، مساء يوم الاثنين، برئاسة المهندس حمد بن ثواب الخالدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحضور أعضاء الجمعية العمومية عبر الاتصال المرئي.

مواضيع مطروحة:

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ عدد من القرارات.

يذكر أنه خلال عام 2020 المنقضي نفذت الجمعية مبادراتها لتقليل تكاليف الترميم على الأسر المحتاجة، حيث نفذت الجمعية أعمالًا في 152 منزلًا يسكنها أكثر من 893 مستفيدًا ومستفيدة، بمبلغ تجاوز 7 ملايين ريال توزعت على 11 مدينة ومحافظة في الشرقية.

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