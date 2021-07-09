غرف تفتيش مكشوفة تهدد الأطفال والمتنزهين بـ الواجهة البحرية

المواطن- فهد القحطاني - الحريضة

رصدت عدسة “المواطن“، مواقع تحوي عددًا من غرف التفتيش المكشوفة تُستخدم للري في الواجهة البحرية بالحريضة تهدد حياة المتنزهين لاسيما من الأطفال.

غرف تفتيش عميقة ومكشوفة

وأظهرت الصور عددًا من غرف التفتيش العميقة والمكشوفة ممتلئة بالمياه المستخدمة في عملية ري المسطحات المزروعة في الواجهة تشكل خطرًا على أروح الأطفال أثناء تنزههم مع أسرهم.

ويطالب المتنزهون بتدخل الجهات المسؤولة وإصلاح الخلل للحفاظ على سلامة أبناء مرتادي الواجهة، خشية وقوع أطفالهم فيها والغرق نتيجة الإهمال، لا قدر الله.

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