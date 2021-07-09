‎الرئيسية
آخر الاخبار
غرف تفتيش مكشوفة تهدد الأطفال والمتنزهين بـ الواجهة البحرية
تستخدم في ري المسطحات الخضراء

غرف تفتيش مكشوفة تهدد الأطفال والمتنزهين بـ الواجهة البحرية

2021/07/09
الساعة 2:29 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, آخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
غرف تفتيش مكشوفة تهدد الأطفال والمتنزهين بـ الواجهة البحرية
المواطن- فهد القحطاني - الحريضة

رصدت عدسة “المواطن“، مواقع تحوي عددًا من غرف التفتيش المكشوفة تُستخدم للري في الواجهة البحرية بالحريضة تهدد حياة المتنزهين لاسيما من الأطفال.

غرف تفتيش عميقة ومكشوفة

وأظهرت الصور عددًا من غرف التفتيش العميقة والمكشوفة ممتلئة بالمياه المستخدمة في عملية ري المسطحات المزروعة في الواجهة تشكل خطرًا على أروح الأطفال أثناء تنزههم مع أسرهم.

غرف تفتيش بالواجهة البحرية

ويطالب المتنزهون بتدخل الجهات المسؤولة وإصلاح الخلل للحفاظ على سلامة أبناء مرتادي الواجهة، خشية وقوع أطفالهم فيها والغرق نتيجة الإهمال، لا قدر الله.

غرف مكشوفة تشكل خطراً على ارواح الاطفال


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

هذه أبرز 8 أمراض تصيب الجلد في الصيف

قال طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي: إن