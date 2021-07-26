فابيو ليما يصدم الجماهير الاتحادية

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم البرازيلي فابيو ليما في طريقه إلى البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

فابيو ليما يقترب من التجديد:

وأكدت قناة دبي الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن فابيو ليما وافق على تجديد عقده مع الوصل حتى عام 2025، ليُنهي الجدل الذي أثير حول رحيله مؤخرًا.

وارتبط اسم فابيو ليما بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يصدر الوصل الإماراتي بيانًا رسميًّا يؤكد تمسكه باستمرار اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة ليبون النمساوية حتى السادس من أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء معسكر الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عددًا من المباريات الودية خلال معسكر النمسا، حتى يقف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على جاهزية اللاعبين وتطبيق التكتيك المتوقع تنفيذه في المباريات الرسمية.

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