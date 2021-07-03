كوبا أمريكا تمنح فرصة لـ كاريلو لرد الاعتبار أمام البرازيل

المواطن - محمد سمعه

منحت بطولة كوبا أمريكا 2021، فرصة ذهبية للاعب البيروفي أندري كاريلو نجم نادي الهلال، للثأر من المنتخب البرازيلي.

وكان المنتخب البرازيلي، فاز على منتخب بيرو بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة في عام 2019، حيث كانت وقتها أُقيمت في البرازيل أنذاك قبل أزمة فيروس كورونا.

موعد مباراة بيرو والبرازيل

وستلعب بيرو مع البرازيل في نصف نهائي البطولة نسخة 2021، فجر الثلاثاء المقبل في تمام الثانية صباحًا بتوقيت المملكة.

وسيواجه الفائز من مباراة بيرو والبرازيل، أوروجواي أو كولومبيا أو الأرجنتين أو الإكوادور في الدور النهائي للبطولة.

جدير بالذكر أن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا سينتهي فجر الغد الأحد، بإقامة مباراتين حيث تلعب أوروجواي مع كولومبيا والأرجنتين مع الإكوادور.

والفائز من مباراة الأوروجواي وكولومبيا، سيلاقي الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور في دور نصف النهائي فجر الأربعاء المقبل.

توقيت نهائي بطولة كوبا أمريكا

ويُقام نهائي البطولة يوم الأحد 11 يوليو الجاري.

وكانت بيرو تأهلت إلى نصف نهائي البطولة، بعد الفوز على منتخب باراجواي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي بثلاثية لكل منتخب.

أما منتخب البرازيل فحقق فوزًا مهمًا على منتخب تشيلي بهدف دون رد، أحرزه اللاعب لوكاس باكيتا.

وكان نادي الهلال حرص على دعم نجمه أندري كاريلو قبل مباراة باراجواي، حيث يسعى منتخب بيرو للفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الثالثة في تاريخه.

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