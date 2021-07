لحظة إنقاذ بطولية لعائلة أمريكية وسط سيول جارفة

المواطن- متابعة

تمكّن رجال الإنقاذ في ولاية أريزونا الأميركية التي تضربها الفيضانات، من إجلاء رجل وابنتيه الصغيرتين، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين على سقف مركبتهم وسط سيول جارفة.

Your @GRFDAZ firefighters had a busy morning! Along with the lightning strike to the house, they safely rescued a man and his two daughters from the roof of their vehicle after it was swept away in fast moving water. So thankful that no one was hurt and everyone went home safe! pic.twitter.com/A9vwm5CzXC

— Golder Ranch Fire (@GRFDAZ) July 14, 2021