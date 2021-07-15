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لحظة إنقاذ بطولية لعائلة أمريكية وسط سيول جارفة
ضربت الفيضانات بعض الولايات المتحدة 

لحظة إنقاذ بطولية لعائلة أمريكية وسط سيول جارفة

2021/07/15
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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لحظة إنقاذ بطولية لعائلة أمريكية وسط سيول جارفة
المواطن- متابعة

تمكّن رجال الإنقاذ في ولاية أريزونا الأميركية التي تضربها الفيضانات، من إجلاء رجل وابنتيه الصغيرتين، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين على سقف مركبتهم وسط سيول جارفة.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد أظهر فيديو سيارة عالقة وسط المياه الغزيرة القوية الموحلة في كاتالينا بأريزونا.

وفي موقف بطولي، تحرك رجال الإنقاذ لسحب الفتاتين الصغيرتين من على سقف المركبة، وإيصالهما إلى بر الأمان، ومن ثم مساعدة الأب على النجاة أيضا.

لحظة إنقاذ بطولية لعائلة أمريكية وسط سيول جارفة

وعلّقت مقاطعة غولدر رانش، على عملية الإنقاذ عبر حسابها في تويتر قائلة إنه لم يصب أحد بأذى، حيث عاد الجميع إلى منازلهم سالمين.

سيول جارفة في الولايات المتحدة

وحسبما ذكر موقع ABC7 الأميركي، فإن السيول الجارفة ضربت عددًا من الولايات في أمريكا وعلى رأسها ولاية أريزونا، حيث  طُلب من السكان بعدد من المقاطعات التابعة للولاية الاحتماء بمواقع آمنة أو الانتقال لأماكن مرتفعة.

لحظة إنقاذ بطولية لعائلة أمريكية وسط سيول جارفة


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