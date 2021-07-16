لماذا يصر الاتحاد على ضم علي مبخوت؟

المواطن - مروة نبيل

تتمسك إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالتعاقد مع الإماراتي الدولي علي مبخوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم إصرار ناديه الجزيرة على استمراره مع الفريق.

الاتحاد يسعى لحسم الصفقة

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الهجومي خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، في ظل تراجع مستوى الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي تسعى الإدارة لبيعه بسبب راتبه الكبير أيضًا، ما دفعها للتفاوض مع مبخوت.

وأكدت إدارة الجزيرة الإماراتي في بيان رسمي مؤخرًا تمسكها باستمرار علي مبخوت في الموسم الجديد، إلا أن تقارير إعلامية تُشير لاستمرار المفاوضات بشكل سري بين الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

علي مبخوت خطف الأنظار

وجاء تمسك الإدارة الاتحادية بضم علي مبخوت صاحب الـ30 عامًا هذا الصيف، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها وقدراته البدنية والفنية العالية، بجانب معرفته بالكرة الآسيوية، الأمر الذي سيسهل من اندماجه مع العميد.

ويُعتبر علي مبخوت من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم الإماراتية، وقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة، وساهم في تسجيل 37 هدفًا مع الجزيرة في منافسات دوري الخليج العربي موسم 2020/ 2021، حيث أحرز 25 هدفًا وصنع 12 آخرين.

وساهم المهاجم الدولي في تخطي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث أحرز 10 أهداف وصنع هدفًا خلال مرحلة المجموعات.

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