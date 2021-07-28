ماجد العريني يعتذر عن رئاسة لجنة الانضباط

المواطن - محمد سمعه

وافق مجلس إدارة اتحاد القدم السعودي، اليوم الأربعاء، على قبول اعتذار ماجد العريني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق عن الاستمرار في منصبه، وذلك بناءً على ظروفه الخاصة، حيث سيُنهي عمله في الأول من أغسطس المقبل.

رئيس اتحاد القدم يشكر ماجد العريني:

وقدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر والتقدير للعريني على ما قام به من عمل خلال الفترة الماضية.

الخطوة المقبلة لـ اتحاد القدم السعودي:

ومن المقرر أن يُعيد اتحاد القدم تشكيل اللجنة، وذلك استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين، من النظام الأساسي لاتحاد القدم التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة، تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب الرؤساء وأعضائها وإعادة تشكيلها من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا لـ الفقرة 11 من المادة الـ23.

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