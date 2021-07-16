مجلس إدارة أبها يعقد اجتماعه الثاني

المواطن - حسن عسيري - أبها

عقدت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي اجتماعه الثاني، مساء الخميس، حيث قدم شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد اعتماد المجلس.

اجتماع مجلس إدارة أبها

كما قدم أحمد الحديثي شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على استقباله لفريق التايكوندو بمناسبة حصولهم على كأس التفوق العام.

وقرر مجلس إدارة نادي أبها تعيين الأستاذ خالد العسيري رئيسًا تنفيذيًا للنادي ويأتي التعاقد معه ضمن الخطة التطويرية للنادي متمنين له التوفيق.

مؤهلات الرئيس التنفيذي الجديد

ويملك خالد العسيري خبرة كبيرة، ما دفع إدارة النادي لتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للنادي، حيث إنه حصل على بكالوريوس إدارة عامة، وماجستير رقابة مالية.

وعلى الصعيد العملي، شغل خالد العسيري العديد من المناصب الرياضية، ومنها؛ مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة عسير، مدير عام إدارة المتابعة، مدير عام اتحاد البولينج ومدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران.

كما عمل كرئيس مجلس إدارة بيوت الشباب بمنطقتي عسير ونجران، مدير عام الأندية والاتحادات الرياضية، مستشار وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة، مساعد ونائب وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة ومدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الوسطى.

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