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موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2022
المقرر إقامتها في الكاميرون

موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2022

2021/07/29
الساعة 5:47 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2022 كأس البطولة
المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، عن موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

قرعة كأس الأمم الإفريقية

وأشار “كاف” عبر موقعه الرسمي، إلى أن قرعة كأس الأمم ستجرى يوم 17 أغسطس المقبل في الكاميرون، على أن يتم إعلان المزيد من التفاصيل عن القرعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان من المفترض إقامة قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 يوم 25 يونيو الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لعدم جاهزية الكاميرون.

وتُشير التقارير إلى أنه بطولة كأس الأمم الإفريقية ستنطلق يوم 16 من شهر يناير 2022، على أن تستمر حتى 16 من شهر فبراير.

كاس الامم الافريقية
كأس البطولة

المنتخب المصري يصعد رسميًا

وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد صعد لبطولة كأس الأمم 2022، بعدما تصدر مجموعته من 3 تعادلات و3 انتصارات ليحصد 12 نقطة في مشواره.

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم حيث وقع في مجموعة تضم ليبيا والجابون وأنجولا.

منتخب مصر
المنتخب المصري


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