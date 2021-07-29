مُسن بوسني يستوقف وزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته مسجدًا بسراييفو ويحمله رسالة

المواطن - عبدالله العنزي - سراييفو

طالب المسن البوسني ” عمر ” وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إيصاله سلامه وتحياته الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- الذي لن ينسى فضله ودعمه ومواقفه الإنسانية النبيلة للبوسنة والهرسك وشعبها منذ أيام الحرب.

لقاء وزير الشؤون الإسلامية مع المسن

جاء ذلك في مقطع فيديو ” للمسن البوسني” الذي استوقف وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال زيارته ظهر اليوم الأربعاء لمسجد الغازي خسرو بيك بقلب العاصمة البوسنية سراييفو.

وعبر المسن ” عمر ” خلال لقائه بالوزير ” آل الشيخ ” بكلمات مؤثرة وعبارات صادقة تحمل كل الحب والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وللسعودية ومواقفها التاريخية مع البوسنة.

وقال البوسني ” عمر” لوزير الشؤون الإسلامية أتمنى من كل قلبي لكم أن تكونوا في البوسنة كأنكم بين أهلكم، وسلامنا لكم ولشعب السعودية.

من جانبه، شكر الوزير، المسن البوسني على مشاعره الصادقة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، كما وجه له الدعوة لزيارة المملكة وأداء مناسك الحج والعمرة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية.

مذكرة تفاهم ثنائية

ويواصل الوزير آل الشيخ، زيارته الرسمية لدولة البوسنة والهرسك والتي تشهد لقاءات مهمة لقيادات سياسية وإسلامية، كما وقع اليوم الأربعاء البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية بالبوسنة في مجالات الشؤون الإسلامية.

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