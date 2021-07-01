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نادي الباطن يُعسكر في القصيم 20 يومًا
استعدادًا للموسم الرياضي الجديد

نادي الباطن يُعسكر في القصيم 20 يومًا

2021/07/01
الساعة 3:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نادي الباطن يُعسكر في القصيم 20 يومًا فريق الباطن
المواطن - مروة نبيل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، اليوم الخميس، الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

نادي الباطن يبدأ الاستعداد

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستُغادر إلى منطقة القيم، لإقامة معسكر إعدادي يستمر لمدة 20 يومًا.

الباطن
الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة بنادي الباطن، مساء يوم غد الجمعة، بمقر معسكر السماوي في أكاديمية الجفن الرياضية بمدينة بريدة.

وكان النادي قد أعلن عن وصول المدير الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش إلى السعودية، اليوم الخميس، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نيناد لالاتوفيتش
نيناد – المصدر @albatinclub

السماوي مستمر في دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز 9 مرات، والتعادل مثلهم وخسر 12 مرة.

نادي الباطن
فريق الباطن – المصدر @albatinclub


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