نادي الباطن يُعسكر في القصيم 20 يومًا

المواطن - مروة نبيل

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، اليوم الخميس، الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

نادي الباطن يبدأ الاستعداد

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستُغادر إلى منطقة القيم، لإقامة معسكر إعدادي يستمر لمدة 20 يومًا.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة بنادي الباطن، مساء يوم غد الجمعة، بمقر معسكر السماوي في أكاديمية الجفن الرياضية بمدينة بريدة.

وكان النادي قد أعلن عن وصول المدير الفني الصربي نيناد لالاتوفيتش إلى السعودية، اليوم الخميس، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السماوي مستمر في دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز 9 مرات، والتعادل مثلهم وخسر 12 مرة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة