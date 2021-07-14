نهاية عقد كيليني مع يوفنتوس!

المواطن - مروة نبيل

أصبح جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، المتوج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بدون ناد بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس رسميًا.

كيليني بدون ناد

وانتهى عقد المدافع المخضرم كيليني مع يوفنتوس، يوم 30 يونيو الماضي ليكون بدون ناد حاليًا، وذلك بعد تألقه مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم في “يورو 2020″، حيث خاض معه نصف النهائي ضد إسبانيا، والمباراة النهائية أمام إنجلترا.

وكان عقد كيليني السابق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ينص على حصوله على 3.5 مليون يورو سنويًا، ورغم عدم وجود شكوك حول استمراره في اليوفي، لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق رسمي بين الطرفين.

يوفنتوس في طريقه لتمديد التعاقد

وأكدت تقارير صحافية أن نادي يوفنتوس سيعلن في الأسابيع المقبلة عن تمديد عقد اللاعب خاصة أنه من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في المواسم الأخيرة، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات.

واعترف كيليني خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بأنه غير قلق من وضعه مع يوفنتوس، وأن تركيزه الكامل ينصب على البطولة القارية.

وكان المدافع المخضرم من الذين أقنعوا اللاعبين الموسم الرياضي الماضي، بتخفيض أجورهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ويحظى بدعم وتقدير زملائه والإدارة.

وتوج كيليني بلقب الدوري الإيطالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس 9 مرات، وكأس السوبر الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 5 مرات، بالإضافة إلى التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين، وخاض 112 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

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