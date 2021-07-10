نور الدين أمرابط يتفاوض مع ناديه الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن دخول المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر المنتهي عقده مع فريقه الجديد.

الريان ينافس الهلال:

وذكر الإعلامي فهد الصيعري عبر حسابه في “تويتر” أن نادي الريان القطري دخل في مفاوضات مع المغربي أمرابط، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق، ذكر الصحفي أكرم كونور الصحفي في موقع Calcio Pillole الإيطالي أن جارديم مدرب نادي الهلال يفكر في ضم النجم المغربي أمرابط لدعم الجانب الهجومي لديه في أزرق العاصمة.

ألقاب نور الدين أمرابط مع النصر:

ولعب النجم المغربي مع النصر 3 مواسم، توج خلالها بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

يذكر أن إدارة مسلي آل معمر كانت فضلت عدم تجديد عقد أمرابط بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

بغلف ودع أمرابط:

وفي الـ30 من يونيو الماضي، حرص عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بـ النصر، على توديع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط بعد نهاية عقده.

وغرد بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “شكرًا من القلب على كل ما قدمت، ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا”.

وكان النجم المغربي تعرض للعديد من الانتقادات بـ موسم 2020/ 2021، من قبل جماهير العالمي بسبب انخفاض مستواه الفني بصورة ملحوظة، مما جعل الكثير من جماهير العالمي تطلب رحيله.

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