هل ينضم ديانج لأحد الأندية السعودية؟

المواطن - مروة نبيل

خطف المالي أليو ديانج الأنظار إليه، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ومساهمته في تتويجه بالعديد من الألقاب.

اهتمام خليجي وأوروبي باللاعب المالي:

وارتبط اسم لاعب الوسط المالي بالرحيل عن النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتؤكد تقارير صحافية وجود عروض كبيرة من السعودية والإمارات وأوروبا لضمه، وسط تمسك من مسؤولي المارد الأحمر باستمراره.

وأكد مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي، أمير توفيق، أن ديانج يمتلك العديد من العروض خلال الفترة الحالية، وشدد على عدم نية النادي في بيعه، إلا في حالة واحدة فقط، وهي وجود عرض مادي من المستحيل رفضه.

ديانج يخطف الأنظار:

وانضم ديانج صاحب الـ23 عامًا إلى الأهلي المصري في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

وشارك النجم المالي في 82 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في جميع البطولات المحلية والقارية وكأس العالم للأندية، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويتميز أليو ديانج بأداء الأدوار الدفاعية بامتياز في وسط الملعب، نظرًا لقدرته على استعادة الكرة وإفساد الهجمات، بجانب رقابة أهم مفاتيح لعب المنافسين، وذلك بالإضافة إلى إجادته التمرير والاستلام تحت الضغط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة